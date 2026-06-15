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15 июня, 16:45

Политика

Самолет-разведчик США замечен над Черным морем

Фото: 123RF.com/sikaraha

Самолет-разведчик США Bombardier Artemis II находится над нейтральными водами Черного моря, он летает вдоль границ России. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на полетные данные.

Созданный на базе бизнес-джета борт американской разведки вылетел с румынской военной базы в Констанце. Он прошел около территории Крыма, потом развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи. Зафиксировано уже несколько таких маневров.

Россия в последние годы отмечает большую активность НАТО у своих западных границ. В связи с этим российские власти не раз заявляли об обеспокоенности наращиванием сил Альянса в Европе.

В мае над Черным морем зафиксировали принадлежащий Военно-воздушным силам (ВВС) Швеции борт Gulfstream IV. Уточнялось, что самолет сделал несколько кругов с запада на восток и находился на высоте чуть более 13 тысяч метров.

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