НАТО начала масштабные военные учения у границ России

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Станы НАТО приступили к военным авиационным учениям Ramstein Flag 2026, которые пройдут в том числе в странах, граничащих с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Учения ВВС проходят уже в третий раз, в них принимают участие 19 стран. Основные этапы состоятся в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. Всего ожидается около 150 вылетов в день у более 150 самолетов. Также планируется отработка применения средств ПВО.

В мае военнослужащие НАТО оказались в Лондоне на заброшенной платформе станции Чаринг-Кросс. Они спустились туда для тренировочной операции по нанесению "глубоких ударов" по территории России в случае ее нападения на государства Альянса.

Учения проводил корпус быстрого реагирования (ARRC), их кодовое название "Аркадный удар". Солдаты отработали применение средств радиоэлектронной борьбы для подавления коммуникаций РФ, а также ликвидации дронов.