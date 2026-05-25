Telegraph: несколько стран заблокировали план НАТО по помощи Украине

Ряд стран НАТО отвергли план по помощи Украине – СМИ

Сразу несколько стран НАТО отвергли предложение генсека Альянса Марка Рютте о трате 0,25% своего ВВП на военную поддержку Украины. Об этом сообщает The Sunday Telegraph со ссылкой на источники.

Рютте надеялся, что инициатива будет одобрена на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля. По информации журналистов, военную помощь в указанных объемах уже оказывают Киеву 7 стран: Нидерланды, Польша, а также государства Скандинавии и Балтии.

Среди тех, кто не одобрил данное предложение, Великобритания, Испания, Италия, Канада и Франция. Британский премьер Кир Стармер выразил готовность продолжать направлять вооружения Украине на примерно 4 миллиарда долларов в год "в обозримом будущем", однако это составляет лишь 0,1% ВВП страны.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страны Североатлантического альянса могут прибегнуть к жестким мерам в случае продолжения обострения украинского конфликта.

В свою очередь, Рютте указал, что реакция Альянса на применение ядерного оружия в ходе конфликта на Украине будет "разрушительной". Тем не менее он не стал уточнять никаких подробностей.

