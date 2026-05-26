В ВТБ заявили, что в экономике РФ еще долго будет нехватка трудовых ресурсов

Дефицит трудовых ресурсов будет наблюдаться в экономике России еще долгие годы. Об этом в интервью ТАСС заявил первый зампрезидента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, возможны две модели развития. Экстенсивная модель – это завоз рабочей силы из других стран. Такой процесс носит ограниченный характер.

"Главный рецепт, на мой взгляд, – интенсификация в отстающих областях – цифровизация, платформизация экономики, использование технологий искусственного интеллекта и роботизация, переток ресурсов из низкопроизводительных отраслей в более высокопроизводительные", – отметил Пьянов.

Ранее кадровый эксперт Илья Варакин рассказал, что в стране при рекордно низком уровне безработицы заметна нехватка специалистов. Одновременно с этим компании начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга. По мнению специалиста, сокращения кадров связаны с оптимизацией фирм.