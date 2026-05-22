Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:54

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Варакин: сокращения кадров связаны с оптимизацией компаний

Эксперт объяснил сокращения на фоне нехватки кадров

Фото: depositphotos/puhhha

Сокращения кадров связаны с оптимизацией компаний. Об этом радио КП заявил кадровый эксперт Илья Варакин.

Он рассказал, что в России при рекордно низком уровне безработицы и нехватке специалистов компании одновременно начали сокращать часть офисного персонала. Это затронуло сотрудников в сферах IT, маркетинга, HR и консалтинга.

По оценке эксперта, первые признаки замедления экономики стали заметны еще в октябре 2025 года. С того момента, считает он, началось охлаждение как новых проектов, так и действующих производств.

После периода активного роста организации фактически работали "на старых ресурсах", запуская заложенные ранее проекты, однако потом высокая ключевая ставка Банка России ограничила доступ бизнеса к кредитам, в результате чего компании стали осторожнее, объяснил Варакин.

"Компании понимают, что не потянут расширение, а некоторые компании даже поддержание текущего уровня, и поэтому они оптимизируются, и вот идет волна, такая веерная волна сокращений", – сказал он.

Спикер уточнил, что многие организации в данный момент вынуждены пересматривать структуру затрат и отказываться от избыточных административных функций, что отражается на офисных подразделениях.

Говоря об адаптации к новым условиям, эксперт выделил несколько ключевых навыков. Во-первых, базой должна оставаться стабильная профессиональная занятость с накопленным опытом, который можно монетизировать. Во-вторых, необходимо развивать прикладные навыки, позволяющие выполнять дополнительные работы. В-третьих, следует постоянно мониторить новые профессии и направления. По мнению Варакина, в новых нишах зачастую появляются наиболее выгодные сочетания компетенций и дохода.

Ранее в Роскачестве рассказали, что безработные россияне стали чаще искать работу через личные связи и рекомендации. В свою очередь, работодатели стараются снизить риски при найме и охотнее рассматривают кандидатов, которые приходят по рекомендации. Уточняется, что значительная часть вакансий в стране закрывается через личные контакты, без размещения на открытых площадках.

В российских компаниях набирает популярность скрытое увольнение

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика