21 апреля, 16:50

Общество
HR-эксперт Лоикова призвала офисных сотрудников не увольняться "в никуда" в 2026 году

HR-эксперт рассказала, кому особенно опасно увольняться "в никуда" в 2026 году

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

Импульсивное увольнение особенно опасно для офисных сотрудников: такое решение в 2026 году может обернуться долгим поиском новой работы. Таким мнением с Москвой 24 поделилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще увольняться "в никуда". Причем делают это не только специалисты среднего звена, но и управленцы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов Роскачества.

По мнению Лоиковой, рост числа таких увольнений действительно прослеживается, но это нельзя назвать массовым трендом.

Главной причиной становится эмоциональное выгорание, перенапряжение и желание сохранить свое ментальное здоровье. Особенно такое прослеживается среди работников IT, финансовой сферы, медиа, продаж. Интеллектуальная нагрузка бывает такой высокой, что люди готовы уйти на перезагрузку даже путем временной потери дохода.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Определенное влияние оказывает также изменение отношения к работе: стабильность любой ценой уже не так приоритетна, и люди все чаще отказываются от токсичной атмосферы, ненормированного графика, склонны требовать каких-то гибких условий и более смело уходят, когда работодатель не идет навстречу, отметила эксперт.

"Однако не стоит обманываться и думать, что на рынке труда по-прежнему правят соискатели. В 2026 году без особого страха может увольняться "в никуда" только линейный персонал: рабочие, курьеры, водители, работники склада. Как раз на них сейчас острый дефицит, поэтому и зарплаты на такие вакансии значительно выросли, а найти новое место можно за несколько дней", – подчеркнула Лоикова.

То же самое касается квалифицированных рабочих, сотрудников с какими-то уникальными навыками, знаниями, за которых компании продолжают бороться. Они также легко могут уходить с одного места работы, чтобы искать новое.

При этом для офисных сотрудников, так называемых белых воротничков, импульсивное увольнение в настоящее время может стать главной ошибкой. Потому что число вакансий для них снизилось примерно на 40%, и конкуренция сразу заметно выросла: в среднем на одну вакансию претендуют от 8 до 11 человек. И если раньше на поиск работы могло уйти до двух недель, то сейчас достойное место иногда приходится искать до полугода.
Зулия Лоикова
независимый HR-эксперт

Поэтому, если офисные сотрудники и хотят уволиться "в никуда", они должны иметь финансовую подушку безопасности с учетом, что денег должно хватить минимум на 6 месяцев жизни. К тому же стоит обновить резюме и проанализировать рынок труда: оценить, сколько предлагается подходящих вакансий, отметила Лоикова.

Ранее нейропсихолог Светлана Колобова посоветовала использовать технику "корзина для мусора" для того, чтобы восстанавливаться после переработок. Надо выписать на листок все, что крутится в голове, в том числе все рабочие планы, а потом задать себе вопрос: "Что реально из этого сгорит, если это не сделать?" – и вычеркнуть все, без чего "мир не рухнет".

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

