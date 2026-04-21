HR-эксперт Лоикова призвала офисных сотрудников не увольняться "в никуда" в 2026 году

Импульсивное увольнение особенно опасно для офисных сотрудников: такое решение в 2026 году может обернуться долгим поиском новой работы. Таким мнением с Москвой 24 поделилась независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.
Ранее стало известно, что россияне начали чаще увольняться "в никуда". Причем делают это не только специалисты среднего звена, но и управленцы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов Роскачества.
По мнению Лоиковой, рост числа таких увольнений действительно прослеживается, но это нельзя назвать массовым трендом.
Определенное влияние оказывает также изменение отношения к работе: стабильность любой ценой уже не так приоритетна, и люди все чаще отказываются от токсичной атмосферы, ненормированного графика, склонны требовать каких-то гибких условий и более смело уходят, когда работодатель не идет навстречу, отметила эксперт.
"Однако не стоит обманываться и думать, что на рынке труда по-прежнему правят соискатели. В 2026 году без особого страха может увольняться "в никуда" только линейный персонал: рабочие, курьеры, водители, работники склада. Как раз на них сейчас острый дефицит, поэтому и зарплаты на такие вакансии значительно выросли, а найти новое место можно за несколько дней", – подчеркнула Лоикова.
То же самое касается квалифицированных рабочих, сотрудников с какими-то уникальными навыками, знаниями, за которых компании продолжают бороться. Они также легко могут уходить с одного места работы, чтобы искать новое.
Поэтому, если офисные сотрудники и хотят уволиться "в никуда", они должны иметь финансовую подушку безопасности с учетом, что денег должно хватить минимум на 6 месяцев жизни. К тому же стоит обновить резюме и проанализировать рынок труда: оценить, сколько предлагается подходящих вакансий, отметила Лоикова.
