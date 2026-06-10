Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, на месте падения фрагментов БПЛА уже находятся специалисты экстренных служб.

Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась в понедельник, 8 июня. Всего за этот период российские силы уничтожили 38 беспилотников на подлете к Москве.

На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.