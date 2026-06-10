Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили еще один вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Атака вражеских БПЛА на столичный регион началась в понедельник, 8 июня. С тех пор российские силы уничтожили уже 34 беспилотника на подлете к Москве.

На фоне этого были введены временные ограничения в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский. На момент публикации все четыре аэропорта принимают и выпускают рейсы по согласованию с соответствующими органами.