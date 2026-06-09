Сальдо: ВСУ бьют по мосту на границе с Крымом, чтобы создать людям проблемы

Фото: МАХ/"Владимир Сальдо"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) концентрирует удары по мосту в районе Чонгара на границе Херсонской области с Крымом, чтобы нарушить движение и создать проблемы для людей. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в MAX.

ВСУ атаковали мост с помощью БПЛА в районе поселка Чонгар в ночь на 7 июня. В результате движение по мосту было временно закрыто. 9-го числа Сальдо сообщил, что украинские войска нанесли удар снова.

Кроме того, в Херсонской области украинский БПЛА атаковал скопившуюся очередь на автозаправочной станции. В результате погиб мужчина. Сальдо выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Также три человека оказались ранены в результате атак вражеских дронов в Белгородской области. Вместе с тем загорелись кровля частного дома и надворная постройка. Спустя время возгорание было ликвидировано.