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08 июня, 21:18

Происшествия

В Херсонской области украинский дрон ударил по очереди на АЗС

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Скадовске Херсонской области украинский беспилотник атаковал скопившуюся очередь на автозаправочной станции. Об этом в МАХ сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"В результате удара погиб мужчина. Военных целей там не было. Украинские боевики сознательно бьют по гражданским объектам и мирным жителям", – написал Сальдо.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее сообщалось, что в селе Беловском Белгородской области из-за взрыва пострадали пять местных жительниц, у которых диагностировали акубаротравму. Женщин доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Повреждения также получили административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов.

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