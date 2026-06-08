08 июня, 06:55Транспорт
Плановое движение пассажирских поездов приостановлено в Крыму после атаки БПЛА
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов из-за атаки БПЛА по поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Специалисты эвакуировали пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крыма. В данный момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов:
- № 68 Москва – Симферополь, отправлением 6 июня;
- № 77 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением 6 июня;
- № 7 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 6 июня.
Остановлены поезда в Крым маршрутов Адлер – Симферополь, Минеральные Воды – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Симферополь, а также поезда по направлению из Крыма маршрутов Севастополь – Москва, Симферополь – Москва, Севастополь – Мурманск.
Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь в ночь на 8 июня. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, сам машинист получил различные травмы.
Среди пассажиров никто не пострадал. Власти Крыма выразили соболезнования родным и близким погибшего.