Плановое движение пассажирских поездов приостановлено в Крыму после атаки БПЛА

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Крыму временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов из-за атаки БПЛА по поезду Москва – Симферополь. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".

Специалисты эвакуировали пассажиров всех поездов, находящихся на территории Крыма. В данный момент в Симферополь на автобусах везут пассажиров поездов:

№ 68 Москва – Симферополь, отправлением 6 июня;

№ 77 Санкт-Петербург – Симферополь, отправлением 6 июня;

№ 7 Санкт-Петербург – Севастополь, отправлением 6 июня.

Остановлены поезда в Крым маршрутов Адлер – Симферополь, Минеральные Воды – Симферополь, Москва – Севастополь, Москва – Евпатория, Москва – Симферополь, а также поезда по направлению из Крыма маршрутов Севастополь – Москва, Симферополь – Москва, Севастополь – Мурманск.

Украинский беспилотник ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь в ночь на 8 июня. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, сам машинист получил различные травмы.

Среди пассажиров никто не пострадал. Власти Крыма выразили соболезнования родным и близким погибшего.