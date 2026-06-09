Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны во вторник, 9 июня. Об этом сообщает Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, сейчас на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на Москву продолжается с 8 июня. Таким образом, над столичным регионом уничтожено уже 15 дронов.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны изменения в расписании. При этом Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.