Фото: Агентство ''Москва''/Василий Кузьмиченок

Временные ограничения на полеты введены в аэропортах Домодедово и Жуковский. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Домодедово временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск воздушных судов.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе аэропортов приняты для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры безопасности продолжают действовать в аэропортах Внуково и Шереметьево – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Ограничения вводятся в столичных аэропортах в связи с очередной попыткой атаки вражеских БПЛА на столичный регион. С 8 июня на подлете к Москве было уничтожено в общей сумме 12 беспилотников.