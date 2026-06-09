Собянин сообщил об отражении атаки уже 12 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

К месту падения обломков БПЛА прибыли специалисты экстренных служб. Уточняются возможные последствия воздушной атаки.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. С 8 июня над столичным регионом было уничтожено 12 вражеских дронов.

На фоне очередной попытки атаки БПЛА аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.