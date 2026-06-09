Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще один дрон ВСУ, направлявшийся к Москве. В понедельник, 8 июня, над столичным регионом было сбито в общей сложности 8 вражеских беспилотников.

На фоне попытки атаки БПЛА в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево объявлены временные ограничения – обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.