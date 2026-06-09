09 июня, 05:51Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО уничтожили вражеский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник добавил, что на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.
На момент публикации столичные аэропорты Внуково и Шереметьево принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
В понедельник, 8 июня, над Москвой было сбито в общей сложности 8 вражеских беспилотников. При этом первый дрон был ликвидирован примерно в 10:30.