Собянин сообщил об отражении атаки восьмого БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Миробороны России"

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, на месте падения обломков в настоящее время работают специалисты экстренных служб.

В общей сложности за сутки 8 июня над Москвой было сбито 8 вражеских беспилотников. Первый дрон был ликвидирован примерно в 10:30.

На этом фоне ограничительные меры на полеты вводились в аэропорту Жуковский, однако позднее они были сняты. Аэропорт Домодедово, в свою очередь, принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.