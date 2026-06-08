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08 июня, 08:31

Происшествия

310 украинских БПЛА сбили за ночь над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами, а также Черным и Азовским морями 310 украинских БПЛА в ночь на понедельник, 8 июня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны Украины были сбиты над территорией Московского региона, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской и Рязанской областями.

Кроме того, ПВО уничтожили беспилотники над территорией Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что один из украинских БПЛА минувшей ночью ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь. В результате произошедшего погиб помощник машиниста, сам машинист получил различные травмы. Среди пассажиров никто не пострадал.

В результате в Крыму было временно приостановлено плановое движение пассажирских поездов. Специалисты эвакуировали пассажиров. В Симферополь людей везут на автобусах.

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