Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В ведомстве напомнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они были объявлены утром 8 июня.

Меры также ввели в столичном аэропорту Домодедово – сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево стала применяться система биометрии на всех внутрироссийских рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Теперь пассажиры могут пройти регистрацию и сдать багаж без паспорта.

