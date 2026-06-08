08 июня, 09:03Транспорт
Ограничения на полеты сняты в аэропорту Жуковский
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В ведомстве напомнили, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов. Они были объявлены утром 8 июня.
Меры также ввели в столичном аэропорту Домодедово – сейчас авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее в столичном аэропорту Шереметьево стала применяться система биометрии на всех внутрироссийских рейсах авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия". Теперь пассажиры могут пройти регистрацию и сдать багаж без паспорта.