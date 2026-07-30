В эфире радиостанции "Судного дня" прозвучали слова "монархист" и "мотель"

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Радиостанция УВБ-76, также известная, как "жужжалка" или радио "Судного дня", вышла в эфир с 8 посланиями. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", занимающийся отслеживанием активности вещателя.

Первое послание поступило в 12:20 (по московскому времени), оно содержало слово "дояропух". В 12:26 появились еще два сообщения – "монархист" и "гиджак". В 14:06 радиостанция вышла в эфир со словами "градосбег", "взяточница", "сексофат", "мотель" и "пухокорм".

О радио "Судного дня" известно с 1975 года. Устройство постоянно работает на частоте 4 625 кГц жужжащего звукового сигнала, из-за чего его прозвали "жужжалка".

В определенные моменты сигнал прерывается и звучит голос на русском языке. Назначение радио вызывает споры: одни считают, что она поддерживает связь с атомными подлодками, другие – что она связана с внеземными цивилизациями.

Например, 20 июля "жужжалка" вышла в эфир с сообщением "аракогнев".