30 июля, 15:39Технологии
В эфире радиостанции "Судного дня" прозвучали слова "монархист" и "мотель"
Фото: 123RF.com/dasha11
Радиостанция УВБ-76, также известная, как "жужжалка" или радио "Судного дня", вышла в эфир с 8 посланиями. Об этом сообщил телеграм-канал "УВБ-76 логи", занимающийся отслеживанием активности вещателя.
Первое послание поступило в 12:20 (по московскому времени), оно содержало слово "дояропух". В 12:26 появились еще два сообщения – "монархист" и "гиджак". В 14:06 радиостанция вышла в эфир со словами "градосбег", "взяточница", "сексофат", "мотель" и "пухокорм".
О радио "Судного дня" известно с 1975 года. Устройство постоянно работает на частоте 4 625 кГц жужжащего звукового сигнала, из-за чего его прозвали "жужжалка".
В определенные моменты сигнал прерывается и звучит голос на русском языке. Назначение радио вызывает споры: одни считают, что она поддерживает связь с атомными подлодками, другие – что она связана с внеземными цивилизациями.
Например, 20 июля "жужжалка" вышла в эфир с сообщением "аракогнев".
Радиостанция "Судного дня" передала 23 сообщения за несколько часов