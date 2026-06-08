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08 июня, 23:16

Происшествия

Три мирных жителя пострадали от атак БПЛА в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Три человека оказались ранены в результате атак вражеских беспилотников в Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В поселке Борисовка FPV-дрон атаковал коммерческий объект, двоих пострадавших госпитализировали в местную больницу. Также были повреждены входная группа здания и автомобиль.

Еще один мирный житель пострадал при взрыве БПЛА в селе Глотово. Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в районную больницу, ей проводят операцию.

Кроме того, в поселке Дубовое в результате взрыва дрона загорелись кровля частного дома и надворная постройка. Спустя некоторое время пожарные полностью потушили возгорание.

Ранее в Белгородской области в результате взрыва пострадали пять мирных жительниц. Помимо этого, повреждения получили административное здание, 3 многоквартирных и более 20 частных домов.

В Херсонской области украинский беспилотник атаковал скопившуюся очередь на автозаправочной станции. В результате удара погиб мужчина. Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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