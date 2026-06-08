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08 июня, 14:18

Политика

Песков заявил, что удар ВСУ по поезду в Крыму осложняет переход к мирному урегулированию

Фото: kremlin.ru

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пассажирскому поезду в Крыму существенно осложняет попытки перехода к мирному урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это преступные действия киевского режима", – указал он.

При этом Песков вновь напомнил о готовности российской стороны к мирному урегулированию на Украине. Однако Киев, по его словам, делает все для замедления этого процесса.

Вместе с тем официальный представитель Кремля прокомментировал условия для мирного урегулирования конфликта, которые ранее обнародовали Великобритания, Франция и Германия. Песков отметил, что в текущих обстоятельствах крайне сложно представить возможность каких-либо договоренностей с киевским режимом.

Он также добавил, что реакция Кремля на заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона "была озвучена еще до того, как было принято это заявление".

Песков уточнил, что соответствующая реакция прозвучала 5 июня в ходе дискуссии на ПМЭФ. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации и с учетом действий киевского режима – террористических и преступных, в том числе направленных против детей, – вести переговоры крайне затруднительно.

Дрон ВСУ ударил по тепловозу пассажирского поезда маршрута Москва – Симферополь в Крыму в ночь на 8 июня. В результате погиб помощник машиниста, сам машинист получил травмы.

Людей доставляли в Симферополь автобусами. Среди них – пассажиры поездов № 68 Москва – Симферополь, № 77 Санкт-Петербург – Симферополь и № 7 Санкт-Петербург – Севастополь.

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