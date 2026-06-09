Собянин сообщил об отражении атаки 13-го БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО перехватили еще один беспилотник на подлете к Москве во вторник, 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

На место падения фрагментов дрона прибыли сотрудники экстренных служб, уточнил мэр.

Ранее силы ПВО ликвидировали еще один БПЛА на подлете к Москве. Таким образом, с 8 июня над столичным регионом было уничтожено 13 дронов.

Для обеспечения безопасности полетов аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны изменения в расписании. При этом Жуковский полностью закрыт на прием и выпуск самолетов.

