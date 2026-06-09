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09 июня, 07:56

Происшествия

Мост в Чонгаре на границе с Крымом поврежден после атаки ВСУ

Фото: РИА Новости

Мост в пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью поврежден в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в MAX сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Он уточнил, что сейчас по мосту проехать нельзя. На место прибыли сотрудники профильных служб. Губернатор рекомендовал автомобилистам проезжать через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп".

Ранее украинский дрон атаковал автомобиль в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. В результате погибли мужчина и женщина, а машина оказалась повреждена. Также посечено остекление находящегося рядом коммерческого объекта.

Кроме того, беспилотник атаковал рейсовый автобус в Луганской Народной Республике (ЛНР). Там находились 11 пассажиров, они не пострадали. Транспортное средство повреждено.

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