Эксперт Ромашкин: турпоток в Анапу растет из-за проблем с ж/д сообщением в Крыму

График движения поездов в Крым изменен после атаки БПЛА на пассажирский состав 8 июня, сообщил перевозчик. Также неудобства испытывают путешественники в Сочи, где на фоне беспилотной опасности были задержаны десятки рейсов. Как сложившаяся ситуация вокруг регионов-курортов повлияет на туристический поток, разбиралась Москва 24.

Проблемы с логистикой

Фото: РИА новости/Михаил Воскресенский

График движения пассажирских поездов изменили в Крыму после атаки украинских БПЛА по тепловозу состава, следовавшего по маршруту Москва – Симферополь 8 июня. В результате погиб помощник машиниста, а сам машинист получил ранения, сообщил глава региона Сергей Аксенов.





Сергей Аксенов глава Крыма Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему.

Среди пассажиров, по предварительным данным, никто не пострадал. На фоне сложностей с железнодорожным сообщением власти организовали перевозку туристов на автобусах до Севастополя и Симферополя, отметил Аксенов. В целом средства ПВО сбили в ночь на понедельник 310 беспилотников, в том числе над Черным и Азовским морями.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 июня украинские БПЛА атаковали и повредили мост возле поселка Чонгар на границе с Крымом, из-за чего движение через автомобильный пропускной пункт "Джанкой" временно перекрыли из соображений безопасности. Кроме того, в регионе временно прекратили свободную продажу бензина. Аксенов подчеркнул, что информация будет обновляться каждый день, и попросил местных жителей отнестись к ситуации с пониманием.

Также в связи с обстановкой в международном аэропорту Сочи задержали десятки рейсов. Больше всего опозданий зафиксировано среди самолетов, следующих в Москву, Казань и Санкт-Петербург. На фоне этих сообщений в Сети появились кадры с большим количеством людей в терминалах. В Ространснадзоре сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

В пресс-службе самого аэропорта заявили, что открыли дополнительный зал для тех, кто путешествует с детьми. Также с ожидающими работают представители авиакомпании, которые обеспечивают их всем необходимым.

"В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой. Пассажиры могут отслеживать всю необходимую информацию по своему рейсу на сайте авиакомпании, онлайн-табло в терминале, на сайте аэропорта, а также внимательно слушать аудиообъявления в терминале", – сказано в сообщении.

"Прошло мало времени"

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ситуация с железной дорогой в Крыму пока никак не повлияла турпоток, поскольку прошло достаточно мало времени, сообщил Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Сейчас путь будет лежать через Керчь: например, из Симферополя туристы станут добираться до города на автобусах, а уже после смогут продолжить путь дальше на поезде, отметил эксперт.

Он добавил, что ситуация с будущими бронированиями тоже пока не изменилась, так как путешественники еще не успели отреагировать на новость. По словам эксперта, обычно на это уходит не меньше недели: чтобы сдать билеты, взять новые и изменить направление поездки.





Сергей Ромашкин Вице-президент АТОР При этом российский юг в целом очень разнообразен. Например, Анапа "растет" на фоне крымских проблем, где еще фиксируются проблемы с бензином. За прошедшую неделю поток туристов в этом направлении действительно увеличился. В основном это те путешественники, которые передвигаются на машинах.

"Что касается Сочи, это по большей части "летающее" направление. И задержки, которые можно увидеть, действительно сказываются на спросе, но пока туристы не меняют планов. Для этого должно пройти больше времени", – добавил Ромашкин.

По его мнению, если ситуация с аэропортом и поездами на южном направлении нормализуется, спрос способен не пострадать. Но вполне возможно, что в другом случае туристы изменят свои планы.

"Есть вероятность, что на этом фоне станут бронировать жилье у агрегаторов или у туроператоров по тем направлениям, куда, например, можно поехать на машине", – указал Ромашкин.

В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Георгий Мохов отметил в разговоре с Москвой 24, что железнодорожный перевозчик уже сообщил о возврате денег за билеты без удержания сборов. Тем, кто хочет отказаться от поездки в Крым, нужно обращаться по месту приобретения проездного документа.





Георгий Мохов вице-президент РСТ Сложнее ситуация у тех, кто оформлял размещение в гостиницах. Если такие путешественники отказываются от поездки, нужно будет решать вопрос о возврате денежных средств и перебронировании. По правилам гостиничных услуг удержать деньги можно не более чем за сутки проживания при незаеде в обозначенный день.

Эксперт добавил, что, если поездка планировалась с помощью туроператора или турагента, все вышеуказанные вопросы стоит решать с ним. В таком случае самостоятельно звонить в отель не нужно.

При этом правила предоставления гостиничных услуг предусматривают общие требования для всех средств размещения, независимо от того, приобретены они в составе комплексного продукта или самостоятельно, заключил Мохов.

