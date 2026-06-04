В Крыму полностью прекратили свободную продажу бензина

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В Крыму на несколько дней прекратили свободную продажу бензина. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Аксенов уточнил, что бензин нельзя будет приобрести за наличные с 4 июня. При этом он предупредил, что в настоящее и ближайшее время талонов не ожидается в свободной продаже.

Топливо в объеме 20 литров на человека будет предоставляться лишь по старым талонам. За продажей бензина будут следить на заправках должностные лица, которые планируют фиксировать номера машин.

Глава Крыма подчеркнул, что все экстренные службы, силовые структуры и муниципальный транспорт обеспечены топливом. По его словам, в ведомствах оптимизировали использование авто.

Аксенов добавил, что информация будет обновляться каждый день. Он также попросил местных жителей с пониманием отнестись к ситуации.

С 30 мая бензин АИ-95 продавался в Крыму не более 20 литров в сутки на человека. Аналогичная ситуация наблюдалась в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев объяснял ограничения логистическими трудностями.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что проблемы с топливом в Крыму стоят высоко на повестке дня. Однако, по его словам, трудности подлежат решению. В частности, Минэнерго РФ пообещало принять меры для обеспечения региона моторным топливом.

На данный момент министерство совместно с профильными ведомствами изучает дополнительные меры, которые могут быть предприняты для поддержания стабильных поставок бензина и обеспечения потребностей местных граждан и экономики в моторном топливе.

