В АТОР заявили, что землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные курорты

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Популярные курорты на Филиппинах не затронуло землетрясением, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стихийное бедствие произошло на южной части острова Минданао. Россияне его практически не посещают – организованные туристы из России находятся на островах Боракай, Себу и Палаван. От пострадавшего побережья они располагаются на расстоянии 400–700 километров.

Таким образом, курорты на этих островах от землетрясения не пострадали, туристы отдыхают в плановом порядке, а аэропорты работают штатно.

В то же время управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило, что аэропорт в Хенераль-Сантос на острове Минданао восстановил работу в ограниченном режиме. Операции по взлету и посадке ограничены гуманитарными, правительственными и военными рейсами. До этого работа аэропорта была временно приостановлена из-за землетрясения и предупреждения о цунами.

В ночь на 8 июня в районе побережья Филиппин произошло землетрясение – эпицентр находился в 51 километре к северу от города Генерал-Санто. Изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9.

В результате происшествия погибли 19 человек, 134 получили травмы, еще 7 пропали без вести. В северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Эвакуация затронула около 10 тысяч человек.

