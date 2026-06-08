Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 12:56

Происшествия

В АТОР заявили, что землетрясение на Филиппинах не затронуло популярные курорты

Фото: depositphotos/vchalup2​

Популярные курорты на Филиппинах не затронуло землетрясением, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Стихийное бедствие произошло на южной части острова Минданао. Россияне его практически не посещают – организованные туристы из России находятся на островах Боракай, Себу и Палаван. От пострадавшего побережья они располагаются на расстоянии 400–700 километров.

Таким образом, курорты на этих островах от землетрясения не пострадали, туристы отдыхают в плановом порядке, а аэропорты работают штатно.

В то же время управление гражданской авиации Филиппин (CAAP) сообщило, что аэропорт в Хенераль-Сантос на острове Минданао восстановил работу в ограниченном режиме. Операции по взлету и посадке ограничены гуманитарными, правительственными и военными рейсами. До этого работа аэропорта была временно приостановлена из-за землетрясения и предупреждения о цунами.

В ночь на 8 июня в районе побережья Филиппин произошло землетрясение – эпицентр находился в 51 километре к северу от города Генерал-Санто. Изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. По данным китайского сейсмологический центра, магнитуда составила 7,9.

В результате происшествия погибли 19 человек, 134 получили травмы, еще 7 пропали без вести. В северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, включая школы, больницы и жилые дома. Эвакуация затронула около 10 тысяч человек.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика