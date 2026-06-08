Число погибших при землетрясении на Филиппинах увеличилось до 19 человек

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Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 19 человек. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на GMA News.

По словам представителя управления гражданской обороны Джуни Кастильо, 134 человека получили травмы, еще 7 считаются пропавшими без вести.

Согласно информации местных властей, в северной и центральной частях острова Минданао повреждены десятки зданий, в том числе школы, больницы и жилые дома. Эвакуированы порядка 10 тысяч человек.

При этом в посольстве России на Филиппинах уточнили, что данные о пострадавших россиянах не поступали. Находящиеся на отдыхе российские туристы находятся в сейсмически безопасных зонах – на Себу, Боракае, Палаване, острове Сиаргао и других, рассказал Агентству "Москва" эксперт Российского союза туриндустрии Андрей Подколзин.

Он подчеркнул, что на момент землетрясения в провинции Сарангани и других районах Минданао не было.

"Регион Сарангани привлекает путешественников своими живописными пляжами (включая знаменитый пляж Гумаса с белым песком), возможностями для дайвинга в заливе Сарангани и этнографическими турами к коренным племенам", – добавил собеседник агентства.

Землетрясение в районе побережья Филиппин произошло в ночь на 8 июня. Эпицентр располагался в 51-м километре к северу от города Генерал-Санто. По данным европейских сейсмологов, изначально магнитуда составляла 8,1, но затем была пересмотрена до 7,8. Однако китайский сейсмологический центр определил магнитуду 8,2, а затем скорректировал до 7,9.