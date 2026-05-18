18 мая, 07:37

Два человека погибли в результате землетрясения на юге Китая

Фото: Getty Images/VCG/China News Service/Lin Xin

Жертвами землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге КНР стали как минимум два человека. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Подземные толчки привели к обрушению не менее 13 жилых домов в районе Люнань городского округа Лючжоу. После удара стихии из опасной зоны были эвакуированы свыше 7 000 местных жителей.

Четверо пострадавших были госпитализированы. Также отмечается, что в ходе поисково-спасательной операции был найден живым один человек, ранее считавшийся пропавшим без вести.

В связи с произошедшим Сейсмологическое управление КНР активировало третий уровень экстренного реагирования.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 произошло у берегов Антигуа и Барбуды. При этом его эпицентр располагался в 70 километрах к юго-западу от города Кодрингтон, который находится на севере страны. Очаг залегал на глубине 30 километров.

