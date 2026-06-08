AP: число погибших из-за землетрясения на Филиппинах увеличилось до 12 человек

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Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах возросло до 12 человек, еще более 200 пострадали. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на чиновников.

Согласно данным европейских сейсмологов, магнитуда сейсмособытия изначально составляла 8,1, но позднее была пересмотрена до 7,8. При этом китайский сейсмологический центр сначала сообщил о магнитуде 8,2, потом скорректировал ее до 7,9.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что подземные толчки от землетрясения также дошли до районов в малайзийском штате Сабах.

"Заверяю всех малайзийцев, что правительство внимательно следит за ситуацией, а экстренные службы находятся в состоянии полной готовности", – написал он в своем телеграм-канале.

Премьер выразил глубокую обеспокоенность последствиями землетрясения и заявил, что Малайзия готова оказать Филиппинам любую необходимую помощь.

В свою очередь, российское посольство на Филиппинах не располагает информацией о пострадавших среди россиян.

"Посольство, запросив местные компетентные органы, на данный момент не располагает информацией о том, что среди пострадавших имеются российские граждане", – приводит заявление дипмиссии РИА Новости.

О землетрясении в районе побережья Филиппин стало известно в ночь на понедельник, 8 июня. Эпицентр находился в 51 километре к северу от города Генерал-Сантос, в котором проживают примерно 697 тысяч человек. Очаг при этом залегал на глубине 10 километров. В связи с землетрясением институт вулканологии и сейсмологии Филиппин объявил угрозу цунами.