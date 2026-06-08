Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 19:57

Транспорт

В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на полеты в аэропорту Домодедово сняты, авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Кроме того, к работе после ограничений вернулся и аэропорт Ярославля. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Домодедово были введены утром 8 июня. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Жуковский. Росавиация также объясняла, что они были нужны для обеспечения безопасности полетов. Спустя время ограничения отменили.

Читайте также


транспортгород

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика