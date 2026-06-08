08 июня, 19:57Транспорт
В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты
Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок
Ограничения на полеты в аэропорту Домодедово сняты, авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Кроме того, к работе после ограничений вернулся и аэропорт Ярославля. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.
Ограничения в Домодедово были введены утром 8 июня. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Жуковский. Росавиация также объясняла, что они были нужны для обеспечения безопасности полетов. Спустя время ограничения отменили.