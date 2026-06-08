В аэропорту Домодедово сняли ограничения на полеты

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Ограничения на полеты в аэропорту Домодедово сняты, авиагавань вновь принимает и отправляет рейсы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Кроме того, к работе после ограничений вернулся и аэропорт Ярославля. Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения в Домодедово были введены утром 8 июня. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аналогичные меры объявлялись и в аэропорту Жуковский. Росавиация также объясняла, что они были нужны для обеспечения безопасности полетов. Спустя время ограничения отменили.

