Столичные школьники завоевали награды на Минском открытом роботурнире

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники завоевали награды на XIII Минском открытом роботурнире, который проходил с 10 по 12 июня. Всего за победу боролись 455 участников из 376 команд, из которых более 100 человек представляли столицу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Победителями роботурнира стали 49 москвичей из 26 команд, которые показали высокие результаты в 14 дисциплинах, получив девять золотых, 10 серебряных и семь бронзовых наград, а также одну номинацию", – отметила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Всего ребята могли выбрать одну из 44 категорий для выступления, а чтобы принять участие, необходимо было продемонстрировать навыки в программировании, робототехнике, электронике, механике и умении коллективно решать задачи.

Столичные команды показали высокие результаты в категории "Футбол автономных роботов RoboCupJunior Soccer 1:1 Lightweight League". В ее рамках роботы самостоятельно принимали решения на поле и пытались забить мяч в ворота соперника. Золото забрала команда Teta, серебро – OmniStriker, бронзу – alpha. Кроме того, команда Prowler была отмечена в категории "За креативное техническое решение".

Также школьники должны были создать робота, который смог бы перевозить тигров между зонами зоопарка. Дополнительно требовалось разработать устройство автоматической выдачи корма для животных. В этом направлении столичная команда Бетельгейзе заняла первое место, команды Фрегат-Бином и regularship – второе и третье соответственно.

Помимо этого, ребята сделали робота для технологических процессов на рыбохозяйственном комплексе. Он потребовал специальное устройство, обеспечивающее выдачу мальков осетровых. Первое и третье места заняли жители столицы.

Ранее столичные ученики получили рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников. После подведения итогов по 24 предметам у московской сборной оказалось 1 972 диплома: 354 – победителей и 1 618 – призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в прошлом году.

