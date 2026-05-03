03 мая, 15:56

Мэр Москвы

Собянин: москвичи установили рекорд в финале Всероссийской олимпиады школьников

Москвичи получили рекордное количество наград в финале Всероссийской олимпиады школьников, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, подведены итоги по 24 предметам. У столичной сборной 1 972 диплома: 354 – победителей и 1 618 – призеров. Это на 109 дипломов больше, чем в 2025 году. Ребят подготовили более половины учебных заведений Москвы.

Абсолютными победителями стали 35 столичных школьников. Еще 133 члена московской сборной получили дипломы по 2 и более предметам. Среди них:

  • Алексей и Дмитрий Янковские (школа № 7) стали победителями по информатике и призерами по математике;
  • Дарья Мадорская (школа № 57) – победитель по искусству, русскому языку и экономике;
  • Александр Копейкин (школа № 179) – победитель по обществознанию и экономике, призер по истории;
  • Александр Агаков (лицей "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова) – победитель по экономике и физике;
  • Никита Панченко (школа № 825 имени В. А. Караковского) с дипломами победителя по русскому языку и призера – по географии и экологии.

Градоначальник подчеркнул, что больше всего наград москвичи получили по информатике, биологии и русскому языку. Он поздравил ребят с блестящими результатами и указал, что город ими гордится. Более того, Собянин поблагодарил их за неиссякаемую любовь к знаниям, пожелал успехов и здоровья.

Ранее столичные школьники победили на Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны. Владислав Владыко, Роман Ермак и Степан Юнусов выиграли золотые медали. При этом Владыко стал абсолютным победителем, поскольку у него лучшие баллы за теорию и практику.

