Московские школьники завоевали три золотые медали на турнире по информатике

Московские школьники завоевали шесть наград, включая три золотые и три серебряные медали, на XVII международном турнире по информатике International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff. Всего в нем приняли участие более 400 человек из 15 стран, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Турнир проходил с 16 по 19 апреля в Болгарии. Российские школьники участвовали в соревнованиях дистанционно с использованием системы прокторинга. Ребята решали шесть задач на языке программирования C/C++", – подчеркнула пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В старшей возрастной категории победителем стал Матвей Макаров из школы Центра педагогического мастерства. Серебро забрали Антон Барисов из школы Центра педагогического мастерства, Алексей Марченко из образовательного комплекса "Воробьевы горы" и Максим Умнов из школы № 179.

Среди юниоров лидерами стали Данис Уелданов из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова и Рустам Нежметдинов из школы № 444.

Участников отбирали по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В 2026 году московские школьники завоевали на олимпиаде 303 диплома.

Ранее московские школьники стали победителями в финале Открытой олимпиады по программированию. Горожане получили 52 диплома. 22 из них – первой степени, 21 – второй, 9 – третьей. Всего в конкурсе приняли участие 190 жителей столицы. В режиме реального времени им предстояло написать код, который проверяла специальная система.

