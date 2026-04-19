Новости

19 апреля, 13:03

Московские школьники завоевали три золотые медали на турнире по информатике

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Московские школьники завоевали шесть наград, включая три золотые и три серебряные медали, на XVII международном турнире по информатике International Advanced Tournament in Informatics – John Atanasoff. Всего в нем приняли участие более 400 человек из 15 стран, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Турнир проходил с 16 по 19 апреля в Болгарии. Российские школьники участвовали в соревнованиях дистанционно с использованием системы прокторинга. Ребята решали шесть задач на языке программирования C/C++", – подчеркнула пресс-служба департамента образования и науки Москвы.

В старшей возрастной категории победителем стал Матвей Макаров из школы Центра педагогического мастерства. Серебро забрали Антон Барисов из школы Центра педагогического мастерства, Алексей Марченко из образовательного комплекса "Воробьевы горы" и Максим Умнов из школы № 179.

Среди юниоров лидерами стали Данис Уелданов из лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова и Рустам Нежметдинов из школы № 444.

Участников отбирали по итогам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В 2026 году московские школьники завоевали на олимпиаде 303 диплома.

Ранее московские школьники стали победителями в финале Открытой олимпиады по программированию. Горожане получили 52 диплома. 22 из них – первой степени, 21 – второй, 9 – третьей. Всего в конкурсе приняли участие 190 жителей столицы. В режиме реального времени им предстояло написать код, который проверяла специальная система.

Мэр Москвы: более 30 тыс наград завоевали учащиеся творческих школ и колледжей

Читайте также


Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

