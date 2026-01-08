Собянин: Москва развивает ключевые направления по улучшению школьного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Для сохранения и укрепления позиций город развивает ключевые направления, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Повышаем качество естественно-научного образования. В начальной школе ввели дополнительные занятия по математике. Они помогают развивать логику и творческое мышление детей", – написал он.

Для работы по новым стандартам более 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку.

Кроме того, столица продолжает развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), в которую внедрили сервис "Цифровой учитель". При помощи искусственного интеллекта он подбирает индивидуальные задания, предлагает упражнения для восполнения пробелов и выстраивает персональный образовательный маршрут. В настоящее время в сервисе доступны математика, английский язык, физика и информатика.

Также город обновляет инфраструктуру. В 2025 году открылись 52 новые школы и детские сады. В рамках программы "Моя школа" специалисты реконструировали 51 здание. Более того, они обновили беговые дорожки, обустроили игровые площадки, ямы для прыжков в длину, площадки для баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО, воркаут-зоны и места отдыха.

Особое внимание в Москве уделяется патриотическому воспитанию. Более 20 тысяч детей входят в военно-патриотические клубы на базе школ и колледжей. Под руководством наставников они принимают участие в экспедициях и изучают историю России.

В 80-летию Великой Победы впервые открылись летние спортивно-патриотические лагеря. В них дети проходили инженерную и тактическую подготовку, учились оказывать первую помощь и ориентироваться на местности. За шесть смен лагеря посетили свыше 4,5 тысячи школьников.

"Вся эта работа ведется для главного – чтобы каждый ребенок в Москве мог учиться и развиваться в современной, комфортной среде", – добавил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство 5–6 суперколледжей. Мэр объяснил такое название новым уровнем качества обучения, архитектуры и наполнения. Также он указал на важность востребованности полученного образования на рынке труда.

