Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 января, 10:20

Мэр Москвы

Собянин: Москва развивает ключевые направления по улучшению школьного образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва входит в число мировых лидеров по качеству школьного образования. Для сохранения и укрепления позиций город развивает ключевые направления, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Повышаем качество естественно-научного образования. В начальной школе ввели дополнительные занятия по математике. Они помогают развивать логику и творческое мышление детей", – написал он.

Для работы по новым стандартам более 14 тысяч педагогов начальных классов прошли специальную подготовку.

Кроме того, столица продолжает развивать "Московскую электронную школу" (МЭШ), в которую внедрили сервис "Цифровой учитель". При помощи искусственного интеллекта он подбирает индивидуальные задания, предлагает упражнения для восполнения пробелов и выстраивает персональный образовательный маршрут. В настоящее время в сервисе доступны математика, английский язык, физика и информатика.

Также город обновляет инфраструктуру. В 2025 году открылись 52 новые школы и детские сады. В рамках программы "Моя школа" специалисты реконструировали 51 здание. Более того, они обновили беговые дорожки, обустроили игровые площадки, ямы для прыжков в длину, площадки для баскетбола, мини-футбола, настольного тенниса и ГТО, воркаут-зоны и места отдыха.

Особое внимание в Москве уделяется патриотическому воспитанию. Более 20 тысяч детей входят в военно-патриотические клубы на базе школ и колледжей. Под руководством наставников они принимают участие в экспедициях и изучают историю России.

В 80-летию Великой Победы впервые открылись летние спортивно-патриотические лагеря. В них дети проходили инженерную и тактическую подготовку, учились оказывать первую помощь и ориентироваться на местности. За шесть смен лагеря посетили свыше 4,5 тысячи школьников.

"Вся эта работа ведется для главного – чтобы каждый ребенок в Москве мог учиться и развиваться в современной, комфортной среде", – добавил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве запланировано строительство 5–6 суперколледжей. Мэр объяснил такое название новым уровнем качества обучения, архитектуры и наполнения. Также он указал на важность востребованности полученного образования на рынке труда.

Около тысячи школьных зданий построят и реконструируют в Москве до 2032 года

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

Чем могут быть полезны имбирные пряники?

Имбирь улучшает пищеварение, снижает легкое воспаление, мягко согревает и бодрит

Однако важно умеренное употребление выпечки

Читать
закрыть

Как не утонуть в соцсетях во время новогодних каникул?

Важно установить лимит на использование смартфона

Отключиться от социальных сетей помогут практики и ручное творчество

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика