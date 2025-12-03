Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 19:47

Мэр Москвы

Собянин: в Москве планируют построить 5–6 суперколледжей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве запланировано строительство 5–6 суперколледжей, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Такое название, суперколледж, потому что и архитектура, и наполнение, и условия учебы, и качество обучения, конечно, должны выйти на другой уровень", – пояснил мэр.

Он указал на важность востребованности полученного образования на рынке труда и подчеркнул, что 95% выпускников столичных колледжей работают по специальности. Собянин назвал это уникальной цифрой, так как обычно показатель составляет 60–40%, а некоторые специальности – до 30%.

"Более того, заработная плата вполне приличная, с учетом того, что мы выпускаем специалистов не только с точки зрения получения бумажки, что ты специалист, а с навыками, которые необходимы конкретным работодателям", – отметил глава города.

По его словам, в столице за последнее время в 1,5 раза увеличилось количество мест в колледжах. Вместе с этим и у москвичей изменилось отношение к среднему профессиональному образованию.

"Впервые за всю историю Москвы почти половина всех выпускников 9-х классов выбрала именно среднее профессиональное образование", – заключил мэр.

Ранее Собянин указал на рост популярности транспортных специальностей в колледжах. В этом году на них поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем в 2024 году. Из всех направлений чаще всего студенты выбирают обслуживание и ремонт автотранспорта.

Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России.

Читайте также


мэр Москвыобразованиегород

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика