Собянин: в Москве планируют построить 5–6 суперколледжей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве запланировано строительство 5–6 суперколледжей, рассказал Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

"Такое название, суперколледж, потому что и архитектура, и наполнение, и условия учебы, и качество обучения, конечно, должны выйти на другой уровень", – пояснил мэр.

Он указал на важность востребованности полученного образования на рынке труда и подчеркнул, что 95% выпускников столичных колледжей работают по специальности. Собянин назвал это уникальной цифрой, так как обычно показатель составляет 60–40%, а некоторые специальности – до 30%.

"Более того, заработная плата вполне приличная, с учетом того, что мы выпускаем специалистов не только с точки зрения получения бумажки, что ты специалист, а с навыками, которые необходимы конкретным работодателям", – отметил глава города.

По его словам, в столице за последнее время в 1,5 раза увеличилось количество мест в колледжах. Вместе с этим и у москвичей изменилось отношение к среднему профессиональному образованию.

"Впервые за всю историю Москвы почти половина всех выпускников 9-х классов выбрала именно среднее профессиональное образование", – заключил мэр.

Ранее Собянин указал на рост популярности транспортных специальностей в колледжах. В этом году на них поступили около 5,8 тысячи первокурсников, что на 20% больше, чем в 2024 году. Из всех направлений чаще всего студенты выбирают обслуживание и ремонт автотранспорта.

Мэр отметил, что Москва является крупнейшим центром подготовки транспортных кадров в России.