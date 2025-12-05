Форма поиска по сайту

05 декабря, 22:57

Политика
Politico: Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для Украины

Венгрия исключила возможность выпуска еврооблигаций для Украины

Фото: 123RF.com/sylv1rob1

Венгрия официально исключила возможность выпуска еврооблигаций для поддержки Украины, пишет Politico.

"Это лишает Евросоюз потенциального плана "Б" на случай, если он не сможет найти способ использовать замороженные российские активы для финансирования Киева в размере 165 миллиардов евро", – говорится в материале издания.

Ранее коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины, что подразумевает экспроприацию замороженных активов РФ. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, это решение будет утверждаться квалифицированным большинством голосов.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов. Первым он назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности. Третьим условием, по словам премьера, является справедливое распределение доходов.

При этом де Вевер обратил внимание на высокие риски использования заблокированных активов из Euroclear и предупредил о негативных последствиях как для Бельгии, так и для всей Европы.

