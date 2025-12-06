Роскомнадзор сообщил, что не планирует разблокировку Roblox

Фото: 123RF.com/diegothomazini

Роскомнадзор (РКН) пока не планирует снимать ограничения в отношении платформы Roblox. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на вопрос о возможной разблокировке игры.

"В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет", – пояснили в РКН.

Доступ к платформе Roblox ограничили 3 декабря. Решение приняли из-за массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой и оправданием экстремистской и террористической деятельности. Кроме того, дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам.

В Госдуме блокировку Roblox назвали верным и своевременным решением. Депутаты считают, что сама игра не представляла угрозы, но в игровых чатах появились мошенники, которые требовали от детей фотографии банковских карт родителей, а потом похищали деньги.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина намерена направить в РКН письма и жалобы россиян по поводу введенных ограничений в отношении платформы. По ее словам, в первую очередь это касается обращений, содержащих факты и аргументы.