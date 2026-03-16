Адвокат Бурков: продавцам ИИ-растений на маркетплейсах грозит до 10 лет тюрьмы

Карточки товаров с "чудо-саженцами" растений, сгенерированных нейросетями, обнаружили в продаже на российских маркетплейсах. В частности, пользователям обещали на участке малиновые деревья или клубнику, свисающую с веток целыми кистями. Что грозит за продажу подобных товаров и можно ли вырастить экзотику в столичном регионе, разбиралась Москва 24.

Заманчивая покупка?

Продавцы на маркетплейсах попытались нажиться на дачниках, предложив им "чудесные" саженцы: онлайн-платформы заполонили карточки с растениями, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ). Садоводов привлекали нереалистичными изображениями: фиолетовыми ягодами клубники, собранными в огромные гроздья, или деревьями, одновременно усыпанными малиной и клубникой. В описании таких товаров продавцы обещали большие урожаи и "десертное клубнично-малиновое послевкусие".

Некоторые покупатели решили проверить "чудо-саженцы", заказав соответствующий товар, но ожидаемого результата не получили.

"Это далеко не клубника, это листья обычной малины. Зачем обманывать народ!", "Таких в природе не существует! ИИ делает свое дело. Но я поверил и купил. Посадил. Саженцы малины. А какой? Посмотрим, что вырастет. Не рекомендую. Синей клубники тоже не бывает", "Понятно все, что на картинке фотошоп, но ребята, листья-то хоть должны быть схожи", "Такого растения не существует. Не видитесь – это обман", – предупреждали садоводы-любители.

В пресс-службе Ozon Москве 24 ответили, что подобные карточки были оперативно скрыты для дополнительной проверки.





из сообщения пресс-службы Ozon Товары временно недоступны к заказу. Мы просим продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии, так как введение покупателей в заблуждение с его помощью недопустимо.

В свою очередь, пресс-служба Wildberries&Russ заявила Москве 24, что также заблокировала товары, нарисованные ИИ. Там отметили, что при поступлении сообщений о подозрительных товарах и в случае их выявления в ходе собственного мониторинга площадка проводит внутренние проверки. Компания сверяется с реестром, в котором есть перечень семян, допущенных к продаже на рынке. Поэтому карточки продавцов, нарушающих оферту, блокируются.

"Маркетплейс исходит из принципа добропорядочности продавцов. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают полное соответствие товаров всем нормам законодательства РФ и стран присутствия, а также правилам площадки. Мы регулярно информируем наших партнеров о правилах работы с маркетплейсом", – сказано в сообщении.

Как подчеркнули представители площадки, если в процессе продолжающегося мониторинга будут выявлены другие карточки с нарушениями, их также немедленно скроют.

Цель – продать

Фото:портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Илья Бурков рассказал Москве 24, что купившим "несуществующие семена" следует опираться на закон "О защите прав потребителей".

"Он устанавливает обязанность передать покупателю товар надлежащего качества в соответствии с заданными характеристиками, чтобы он соответствовал всем условиям. Они, как правило, прописываются в карточках любого маркетплейса: там указываются индивидуальные особенности", – объяснил эксперт.

Если покупатель получает товар с отступлением заявленных характеристик, получается, продавец нарушил право потребителя на информацию о продукте. Это влечет гражданско-правовые санкции в виде возмещения убытков, а также возможность компенсировать стоимость. Но здесь есть оговорка: продавец вправе потребовать возврат этого товара, а затем просто вернуть деньги, объяснил адвокат.





Илья Бурков адвокат и независимый профессиональный советник по правовым вопросам Также возможна компенсация морального вреда и штраф в случае несоблюдения добровольного порядка урегулирования спора. Это касается тех случаев, когда потребители направляли претензии продавцу, а тот не рассмотрел их в установленный законом 10-дневный срок, не удовлетворил требования добровольно, и им пришлось обращаться в суд. Штраф рассчитывается в размере 50% от суммы заявленных исковых требований. Условно говоря, если она 1 000 рублей, штраф подлежит возмещению в размере 500 рублей.

Эксперт добавил, что в данном случае убытки – это стоимость товара. Если он был закуплен в больших объемах, сумма соразмерно увеличивается.

"Также я могу предположить, что здесь может быть состав мошенничества по одноименной статье 159 УК РФ: если под влиянием обмана продавец получает определенную сумму денег за оплату покупки. В данном случае пользователи рассчитывают на один товар с определенными свойствами, а по факту у них оказывается другой", – предупредил Бурков.

Конкретная часть статьи, которая будет применяться при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители, и того, совершено преступление одним человеком или группой лиц. Это может быть как крупный штраф, так и лишение свободы на срок до 10 лет, заключил Бурков.

Говоря о других возможных проблемах, эколог Илья Рыбальченко в разговоре с Москвой 24 обратил особое внимание на то, что весной при покупке семян нужно опасаться подмены фотографий реально существующих растений.

"Представим: есть ходовой сорт, который быстро заканчивается. Что делает продавец? Берет карточку с красивой фотографией, на которую покупаются люди (ведь мало кто разбирается в названиях сортов), и вешает ее на другие саженцы. Такие манипуляции действительно очень распространены", – объяснил эксперт.

Также Рыбальченко посоветовал быть аккуратнее и с саженцами из южных регионов. В Подмосковье обычно покупают "двухлетки", хотя на юге (например, в Молдавии и в Узбекистане) такие же образцы вырастают за год. Поэтому вполне возможно, что из теплых регионов могут привозить деревья-"однолетки" и выдавать их за "двухлеток", что становится выгодным бизнесом.





Илья Рыбальченко эколог Беда в том, что здесь они расти не будут: первый год они находились в другом климате. И летом, возможно, смогут даже благополучно отплодоносить, но зимой вымерзнут. Следующей весной уже будут еле живые замерзшие листочки, которые к июню отпадут.

При этом Рыбальченко утверждает, что экзотические растения можно вырастить даже в Москве.

"Однако для этого нужно воссоздать их родной климат: тепло, длинный световой день, стабильную влажность и защищенную почву. Иногда достаточно хорошей рассады и теплого лета, но чаще помогают теплицы, парники, укрытия и контроль микроклимата", – объяснил специалист.

По его словам, в столичном регионе вполне реально вырастить, например, шелковицу, напоминающая малину. Ее привозят из южных регионов, и, как правило, без должных условий зимует она крайне плохо. Также можно обратить внимание на модную в последнее время ежемалину – гибрид ежевики и малины, заключил эксперт.

