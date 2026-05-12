Семерых человек на лодках зажало льдами во время сплава по реке в Якутии

Семь человек на трех моторных лодках застряли во льдах на реке Лене в Якутии. Об этом сообщила пресс-служба республиканской службы спасения.

Также отмечается, что еще четыре человека остаются на острове Харыялах. Для эвакуации пострадавших из Ленска вылетает вертолет МЧС РФ.

Ранее пасатели сняли троих подростков со льдины на озере в Калининграде. Отмечается, что дети решили погулять по льду озера в парке Южном. Отойдя от берега, они заметили, что ледовое покрытие начало трещать под ногами, и стали звать на помощь.

Проходившие мимо очевидцы сообщили о происшествии в экстренные службы. Прибывшие спасатели и пожарные доставили школьников на сушу и передали врачам для осмотра.