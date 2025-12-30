Форма поиска по сайту

30 декабря, 16:34

Происшествия

Мужчина застрял на льду Красноярского водохранилища

Фото: телеграм-канал "КГКУ Спасатель"

Мужчина застрял на аэролодке на льду водохранилища в Красноярском крае. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу КГКУ "Спасатель".

Инцидент произошел 26 декабря. 35-летний мужчина выехал из залива Швумиха в Новоселово на аэролодке. Однако спустя время он перестал выходить на связь.

Его начали искать сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда, которые через двое суток обнаружили мужчину на льду Красноярского водохранилища. Оказалось, что аэролодка обмерзла и не смогла продолжать движение.

В результате спасатели эвакуировали мужчину. Подробности о его состоянии пока не приводятся.

Ранее в Мезенском округе Архангельской области на ледовой переправе под лед провалился бензовоз. Инцидент произошел на 344-м километре автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень.

"КамАЗ" индивидуального предпринимателя был загружен топливом АИ-92. При этом толщина льда в этом месте составляла около 15 сантиметров, а переправа была официально открыта только для пешеходов. Пострадавших нет.

Спасатели попросили москвичей не выходить на тонкий лед

происшествиярегионы

