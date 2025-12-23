Бензовоз с топливом провалился под лед в Архангельской области

Фото: 29.mchs.gov.ru

В Мезенском округе Архангельской области на ледовой переправе под лед провалился бензовоз с топливом. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 22 декабря, на 344-м километре автодороги Архангельск – Белогорский – Пинега – Мезень.

"КамАЗ" индивидуального предпринимателя был загружен топливом АИ-92. При этом толщина льда в этом месте составляла около 15 сантиметров, а переправа была официально открыта только для пешеходов.

"Водитель нарушил требования безопасности – последствия могли быть трагическими. Пострадавших нет лишь по счастливой случайности", – говорится в сообщении.

Ранее автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области. Водитель выехал на покрытое льдом озеро, будучи в состоянии алкогольного опьянения. В результате покров не выдержал веса. Водитель погиб, а троим пассажирам удалось самостоятельно выбраться на поверхность.