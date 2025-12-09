Автомобиль провалился под лед озера в Курганской области

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Курганской области"

Автомобиль провалился под лед на озере Щучье в Курганской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ Следственного комитета России.

Инцидент произошел вечером 8 декабря. Как выяснили правоохранители, водитель выехал на покрытое льдом озеро, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Однако покров не выдержал веса, вследствие чего машина затонула.

В результате водитель погиб, а троим пассажирам удалось самостоятельно выбраться на поверхность.

Доследственную проверку по факту гибели жителя села Кетово 1992 года рождения организовал Кетовский межрайонный следственный отдел. К работе на месте ЧП была привлечена следственно-оперативная группа.

Кроме того, на озере продолжаются работы по извлечению автомобиля из воды и поиски тела погибшего водителя.

Ранее схожий инцидент произошел в северной части акватории Амурского залива. Там под лед провалилась машина с людьми в салоне, однако их точное количество не уточнялось. Их поисками занимались водолазы.

До этого в Бурятии обнаружили утонувших в Байкале рыбаков. Тела двух мужчин находились подо льдом в трех метрах от утонувшей машины. Автомобиль, в свою очередь, был обнаружен на глубине семи метров, рядом с селом Максимиха. Спасатели предположили, что мужчины успели покинуть авто, но не смогли выбраться из воды.