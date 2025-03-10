Легковой автомобиль провалился под землю в Уфе

Фото: телеграм-канал "Управление гражданской защиты г. Уфы"

Видео: телеграм-канал "Управление гражданской защиты г. Уфы"

Автомобиль "Лада Калина" в Уфе ушел под землю на глубину 8 метров из-за просевшего грунта. Об этом сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

"Сегодня около полуночи в ЕДДС города Уфы поступила информация о том, что по адресу улица Интернациональная, 193/1, произошла просадка грунта, в результате которой под землю ушел автомобиль "Лада Калина", – указано в сообщении.

Оперативные службы огородили опасный участок диаметром 7 метров и глубиной 8 метров. Автомобиль, получивший повреждения, извлекли с помощью спецтехники. Также были эвакуированы несколько машин, оставленных на стоянке рядом с местом просадки.

В настоящее время причина произошедшего устанавливается. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Саратовской области два автомобиля провалились под лед на реке Волге. В одном из инцидентов вблизи города Маркса пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег.

Аналогичный инцидент произошел вблизи районного центра Ровное. О пострадавших не сообщалось. При этом в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.