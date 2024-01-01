Два автомобиля за день провалились под лед в Саратовской области

Фото: телеграм-канал "Юрий Юрин"

В Саратовской области два автомобиля провалились под лед на реке Волга. В одном из инцидентов пострадавшие смогли сами выбраться на крышу машины, после чего спасатели их эвакуировали на берег. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.

Как отметил Юрин, в 19:12 по местному времени в службу 112 поступило сообщение о том, что на реке Волга вблизи города Маркс автомобиль провалился под лед. Пострадавшие сами смогли выбраться на крышу авто, после чего их эвакуировали на берег и передали медикам для оказания помощи.

Аналогичный инцидент произошел вблизи районного центра Ровное. Автомобиль провалился под лед на реке Волге. Как отметил Юрин, спасатели областной службы спасения следуют к месту происшествия. О пострадавших не сообщается.

Юрин напомнил, что на данный момент в регионе действует запрет на выход и выезд на автомобиле на лед.

Ранее сообщалось, что 1 января в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа двое детей упали в реку. Четырехлетнего мальчика удалось спасти, а девочка утонула. Позднее тело семилетней девочки было найдено в реке. В ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти ребенка.

Столичные спасатели усилили контроль на городских реках из-за таяния льда