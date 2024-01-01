Тело утонувшей девочки найдено в реке в Тверской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"

Тело семилетней девочки, которая провалилась под лед на реке Городня в Тверской области, найдено. Об этом сообщило региональное управление СК РФ по региону.

"В рамках процессуальной проверки в воде обнаружено тело девочки 2016 года рождения", – говорится в сообщении ведомства.

Также в региональном управлении СК РФ отметили, что в ближайшее время будет назначено проведение судебно-медицинской экспертизы с целью установления точной причины смерти девочки.

Ранее сообщалось, что 1 января в селе Киверичи Рамешковского муниципального округа двое детей упали в реку. Четырехлетнего мальчика удалось спасти, а девочка утонула.

До этого водитель и один ребенок получили повреждения в результате аварии с участием школьного автобуса в Партизанском городском округе Приморья.