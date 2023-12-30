Один человек погиб в ДТП с автобусом в Калужской области

Фото: телеграм-канал "МВД 40"

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Боровском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Калужской области.

Сообщается, что в 16:10 по московскому времени в Боровском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, за рулем автомобиля Renault Sandero, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с рейсовым автобусом Isuzu.

В результате ДТП погиб водитель легковушки, пострадали два пассажира автобуса, в том числе один ребенок.

В настоящий момент правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай автобус наехал на 9-летнего ребенка, который скатился на ледянке на проезжую часть. Трагедия случилась в субботу, 30 декабря. Ребенок погиб на месте происшествия.