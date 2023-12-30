30 декабря, 14:47Происшествия
На Урале водитель насмерть сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. Трагедия произошла около города Камышлов. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Свердловской области.
В ведомстве сообщили, что в субботу, 30 декабря, водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
Как установили сотрудники Госавтоиспекции, девочка проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами.
По факту ДТП проводится расследование.
Ранее сообщалось, что мужчина за рулем Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия в Москве. Инцидент произошел в Строгине возле жилого дома на улице Исаковского. Мужчина начал двигаться назад и не заметил женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы.
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