На Урале водитель насмерть сбил девочку, бежавшую в магазин за мандаринами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Водитель внедорожника насмерть сбил 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу, чтобы купить мандарины в магазине. Трагедия произошла около города Камышлов. Об этом сообщается в телеграм-канале ГИБДД Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что в субботу, 30 декабря, водитель Nissan Qashqai наехал на ребенка, перебегающего дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. От полученных травм 12-летняя девочка-пешеход скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи.

Как установили сотрудники Госавтоиспекции, девочка проживала в селе Обуховское, направлялась в магазин за мандаринами.

По факту ДТП проводится расследование.

Ранее сообщалось, что мужчина за рулем Nissan сбил 80-летнюю пенсионерку и скрылся с места происшествия в Москве. Инцидент произошел в Строгине возле жилого дома на улице Исаковского. Мужчина начал двигаться назад и не заметил женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы.