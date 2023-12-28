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28 декабря, 19:20

Происшествия

Женщина погибла в Пензе после наезда минивэна и маршрутки

Фото: 123RF/tasharo

Женщина скончалась в Пензе после того, как ее сначала сбил минивэн, а потом маршрутка. Об этом сообщает региональное управление ГИБДД в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент случился в 15:10 по московскому времени напротив дома 18 по улице Кижеватова. Предварительно, водитель "Лады Ларгус" наехал на женщину, после этого она попала под колеса маршрутного такси "Мерседес". От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, указано в сообщении.

ГИБДД по региону проводит проверку, сотрудники устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что легковушка на Ленинградском шоссе в Москве насмерть сбила пешехода. Как сообщили в столичном Дептрансе, погибший переходил дорогу в неположенном месте. В результате аварии движение транспорта на шоссе было затруднено, спустя время его восстановили.

Автомобиль сбил троих пешеходов на северо-востоке Москвы

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