Внедорожник сбил двух подростков в Иванове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Женщина сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка УМВД.

Отмечается, что инцидент произошел в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина управляла автомобилем Toyota RAV4, наезд она совершила на 10-летнего и 15-летнего мальчиков.

По данным ведомства, они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщина потеряла управление и столкнулась с автобусом второго маршрута.

В сообщении добавили, что врачи скорой помощи осматривают детей. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров автобуса нет.

Ранее авария с участием автомобиля и пешеходов произошла в Москве на 13-й Парковой улице в районе дома 25. Движение в районе происшествия было не затруднено.

До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек.

На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей