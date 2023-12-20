20 декабря, 10:38Происшествия
Внедорожник сбил двух подростков в Иванове
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Женщина сбила двух подростков на нерегулируемом пешеходном переходе в Иванове и врезалась в автобус. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального главка УМВД.
Отмечается, что инцидент произошел в районе пересечения улиц Текстильщиков и Пучежской. Женщина управляла автомобилем Toyota RAV4, наезд она совершила на 10-летнего и 15-летнего мальчиков.
По данным ведомства, они переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого женщина потеряла управление и столкнулась с автобусом второго маршрута.
В сообщении добавили, что врачи скорой помощи осматривают детей. По предварительной информации, пострадавших среди пассажиров автобуса нет.
Ранее авария с участием автомобиля и пешеходов произошла в Москве на 13-й Парковой улице в районе дома 25. Движение в районе происшествия было не затруднено.
До этого легковой автомобиль столкнулся с автобусом на 87-м километре дороги А-107 в Богородском городском округе. В результате аварии погиб один человек.
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
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